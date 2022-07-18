Только после поражения РФ на поле боя: Кулеба о возобновлении мирных переговоров

Июль, 18 в 15:43

Никаких переговоров о мире по состоянию на этот день нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes, комментируя призывы российской стороны снова сесть за стол переговоров.

— Статус мирных переговоров — это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на Востоке Украины, — сказал Кулеба.

Он отметил, что россияне как мантру повторяют, что “их цели с 24 февраля неизменны, но изменился только способ их достижения”.

— Способ фронтальной атаки на Украину с целью одномоментного уничтожения был изменен на концентрированные удары и продвижение с востока. Но цель осталась неизменной – уничтожить нас. Каждое такое заявление россиянами демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели этой операции – уничтожение Украины, — подчеркнул он.

Кулеба подчеркнул, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. И, прежде чем говорить, нужно изменить ситуацию на фронте.

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— Я всем партнерам говорю просто: За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов. Президент Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможность переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России. Он очень четко прокоммуникировал это с лидерами, которые намекали на переговоры стран. Эти лидеры тоже перестали говорить об этом.

Что касается переговоров по разблокировке морских путей для вывоза украинского зерна Кулеба отметил, что здесь осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью. 14 июля переговорные команды эти вопросы сняли, и теперь “это все нужно положить на бумагу”.

По мнению Кулебы, Путин должен согласиться на эти условия, чтобы показать стремление странам, которые придерживаются нейтральности или больше склоняются к российской позиции по войне, что “он спас их от голода, от роста цен на продукты питания”.

— Во всем остальном я не понимаю, зачем ему это может потребоваться. Соглашаясь на разблокирование украинских портов, он подрывает свои усилия по удушению украинской экономики. Думаю, у него сейчас на одних чашах весов – репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку – на других.

В то же время министр подчеркнул, что Киев не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять любую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны России.