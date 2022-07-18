Лише після поразки РФ на полі бою: Кулеба про відновлення мирних переговорів

Липень, 18 в 15:43

Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes, коментуючи заклики російської сторони знову сісти за стіл переговорів.

— Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України, – сказав Кулеба.

Він зазначив, що росіяни як мантру повторюють, що “їхні цілі з 24 лютого незмінні, але змінився лише спосіб їхнього досягнення”.

— Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас. Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України, – наголосив він.

Кулеба підкреслив, що переговори безпосередньо прив’язані до ситуації на фронті. І, перш ніж говорити, треба змінити ситуацію на фронті.

Зараз дивляться

— Я всім партнерам кажу просту річ: За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів. Президент Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити.

Щодо переговорів з розблокування морських шляхів для вивезення українського зерна Кулеба зазначив, що тут залишилося вирішити питання, пов’язані з логістикою та безпекою. 14 липня переговорні команди ці питання зняли і тепер “це все треба покласти на папір”.

На думку Кулеби, Путін має погодитися на ці умови, щоб показати прагнення країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни, що “він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування”.

— В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно. Погоджуючись на розблокування українських портів, він підриває власні зусилля з удушення української економіки. Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів – репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших.

Водночас міністр наголосив, що Київ не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Росії.