Вывод войск и отказ от территориальных претензий – реакция ОП на новые требования РФ

Июль, 14 в 23:09

В Офисе президента отреагировали на желание России возобновить переговоры с Украиной по завершению войны. Однако, теперь страна-агрессор заявила, что хочет “признания существующих территориальных реалий”, то есть признания всех незаконно оккупированных земель.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что после 141 дня войны единственное соглашение, которое может зафиксировать Украина с Россией – это вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков и компенсации украинцам.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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— “Признание территориальных реалий”?.. Реалии, которые должны признать в РФ: вы – страна-террорист, убивающая мирных людей, — подытожил Подоляк.

«Визнання територіальних реалій»? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати з , – виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям. Реалії, які мають визнати в Рф: ви – країна-терорист, що вбиває мирних людей. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 14, 2022

14 июля в России заявили, что якобы подход Москвы к завершению войны “остается неизменным”. Но теперь там появилось условие о “признании существующих территориальных реалий”, о чем раньше Кремль не заявлял.

Помимо нового пункта кремлевских желаний, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская версия мирного соглашения должна “фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины”, а также признать оккупацию Крыма и квазиформирований “ЛНР” и “ДНР”.

Ранее Подоляк отреагировал на вымышленный Россией “герб для Харьковской области”. Интересно, что за его основу оккупанты просто взяли герб Харькова и разместили на нем двуглавого орла.

Комментируя очередное больное воображение россиян, Подоляк подчеркнул, что у Украины есть только один герб – тризуб, и здесь никогда не будет общипанной российской курицы.