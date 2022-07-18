Июль, 18 в 11:27

Детектив НАБУ Александр Клименко, еще в декабре 2021 года победивший в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, должен возглавить наконец этот орган. С таким требованием обратился президент Владимир Зеленский к конкурсной комиссии, поскольку это одно из условий Украины вступления в ЕС.

У САП сейчас нет руководителя. Назар Холодницкий ушел в отставку вавгусте 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

Назначение главы САП может состояться 19 июля. Именно на эту дату Офис генпрокурора анонсировал заседание конкурсной комиссии.

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Что известно об Александре Клименко – в краткой биографии

Клименко – 35 лет, выходец из Слобожанщины. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове (юрист).

Его профессиональная карьера началась с должности следователя, а затем старшего следователя в органах внутренних дел Киева в марте 2010 года.

С ноября 2015 года – старший следователь в Национальной полиции. Он расследовал хищение средств в Укрзализныце. Клименко выяснил, что чиновники заключали фиктивные договоры, таким образом выводя средства из госпредприятия. Он написал письмо, чтобы остановить такие выплаты. Однако его руководитель требовал отозвать это письмо, а когда Клименко отказался, ему приказали сдать удостоверение и покинуть управление.

В марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год – старшим детективом, с ноября 2017 года – руководителем отдела.

За это время он расследовал уголовные производства относительно экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Он возглавлял группупрокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

21 декабря 2021 года комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк — 229. Однако глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры до сих пор не назначен.

Фото: скрігшот відео