Офис генпрокурора назвал дату заседания для назначения нового главы САП

Июль, 16 в 20:21

Офис генерального прокурора сообщает, что заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры запланировано на следующую неделю.

Как отмечается, комиссия соберется во вторник, 19 июля, на 10 утра. В то же время информация о месте проведения заседания собираются сообщить членам комиссии позднее.

В то же время еще в декабре прошлого года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП.

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Тогда объявили результаты конкурса, но победителя не утвердили. Как главу антикоррупционного органа должны были утвердить детектива НАБУ Александра Клименко, заместителем должен был стать прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального бюро расследований и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Это требование – одно из условий вступления Украины в Евросоюз.

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Фото: САП