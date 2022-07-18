Липень, 18 в 11:27

Детектив НАБУ Олександр Клименко, який ще в грудні 2021 року переміг у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має очолити нарешті цей орган. З такою вимогою звернувся президент Володимир Зеленський до конкурсної комісії, оскільки це одна з умов вступу України до ЄС.

У САП зараз немає керівника. Назар Холодницький пішов у відставку в серпні 2020 року. Він очолював відомство із 2015 року.

Призначення очільника САП може відбутися 19 липня. Саме на цю дату Офіс генпрокурора анонсував засідання конкурсної комісії.

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Що відомо про Олександра Клименка – у короткій біографії

Клименку – 35 років, виходець зі Слобожанщини. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові (юрист).

Його професійна кар’єра розпочалася з посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

З листопада 2015 року – старший слідчий у Національній поліції. Він розслідував розкрадання коштів в Укрзалізниці. Клименко з’ясував, що чиновники укладали фіктивні договори, у такий спосіб виводячи кошти з держпідприємства. Він написав листа, щоб такі виплати зупинити. Проте його керівник вимагав відкликати цей лист, а коли Клименко відмовився, йому наказали здати посвідчення і залишити управління.

У березні 2016-го Клименко взяв участь у конкурсі й став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік – старшим детективом, з листопада 2017 року – керівником відділу.

За цей час він розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

21 грудня 2021 року комісія з обрання керівництва САП за результатом конкурсу оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк – 229. Проте голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури досі не призначено.

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