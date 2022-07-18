Июль, 17 в 22:57

Без руководителя невозможно полноценное функционирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.

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— Почему этот вопрос чувствительный? Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ.

Зеленский рассказал, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю активизировать процесс запуска соответствующего конкурса.

— Я знаю, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в это время, и в таких условиях выполняют свои обязанности. Более того, они участвуют и в обороне нашего государства. В частности, семь работников НАБУ были удостоены государственных наград после 24 февраля.

Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться только когда есть эффективный руководитель. Именно поэтому этот конкурс также очень важен, считает президент.

Европейский Союз выдвигал требования Украине о назначении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. В случае дальнейшей блокировки о назначении глава САП Евросоюз мог забрать статус кандидата у Украины.