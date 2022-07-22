Июль, 22 в 19:31

В США рассматривают возможность передать Украине американские штурмовики A-10 Warthog.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times, руководство Военно-воздушных сил США поставило вопрос о возможности обучения украинских пилотов и предоставления Украине A-10 Warthog.

Однако эта идея только на стадии обсуждений.

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О технических характеристиках американского штурмовика A-10 Warthog — читайте в материале Фактов ICTV.

A-10 Warthog — что это за самолет

Это американский бронированный одноместный штурмовик, предназначенный для уничтожения наземных целей, в частности танков и бронемашин врага.

Назвали А-10 в честь истребителя-бомбардировщика времен Второй мировой войны P-47 Тандерболт.

Вообще, официальное название А-10 — Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

Когда в марте 1977 года А-10 был принят на вооружение ВВС США, его довольно долго критиковали. Из-за ограниченности применения и внешнего вида штурмовик получил прозвище Warthog (бородавочник).

ВВС США даже начали думать о том, как бы избавиться от А-10, однако после успешной операции Буря в пустыне во время войны в Персидском заливе, споры прекратились.

Именно во время первого боевого применения A10 Warthog в 1991 году в операции Буря в пустыне самолет продемонстрировал все свои возможности.

144 штурмовики А-10 уничтожили тогда 900 танков, 1200 арт систем и 2 тыс. единиц другой техники, потеряв лишь шесть машин.

А-10 продемонстрировали наивысшую летную готовность на уровне более 90%, что значительно превышало возможности других самолетов США в то время.

К главным преимуществам А-10 Warthog стоит отнести исключительную живучесть, простоту обслуживания, низкую стоимости полета и доказанную боевую эффективность.

Также A-10 не имеет высоких требований к взлетно-посадочным полосам, штурмовик может базироваться даже на грунтовых аэродромах.

A-10 Thunderbolt II имеет несколько модификаций:

A-10A — одноместный самолет воздушной поддержки наземных сил.

— одноместный самолет воздушной поддержки наземных сил. OA-10A — одноместный самолет воздушного контроля.

— одноместный самолет воздушного контроля. Night/Adverse Weather A-10 (YA-10B) — двухместный штурмовик, который может работать ночью и в любую погоду. Сконструирован только один самолет, серийно эта модификация не производилась.

— двухместный штурмовик, который может работать ночью и в любую погоду. Сконструирован только один самолет, серийно эта модификация не производилась. A-10C — обновленная модель A-10 и оснащен современным цифровым оборудованием. Штурмовик способен нести высокоточное оружие с лазерной системой наведения.

Технические характеристики