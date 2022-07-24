Июль, 24 в 13:26

Советник министра обороны Алексей Копытько рассказал об успехах Рамштайн-4 и почему Украина не может получить все то вооружение, которое хочет.

Об этом Копытько написал обзор на своей странице в Facebook.

По его словам, в феврале-марте Украина была в сложнейшей ситуации из-за значительной разницы оборонных потенциалов с Россией. Россияне прекрасно знали, какие средства и вооружения были в ВСУ после уничтожения наших арсеналов в предыдущие годы.

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Многие в Украине и за рубежом настаивали на том, что нашим вооруженным силам надо исключительно советское вооружение. Но Минобороны всеми силами убеждало, что необходим срочный переход на тяжелые вооружения западного образца. И это оказалось правильным.

Алексей Копытько напомнил, что перелом в понимании потребностей ВСУ произошел сразу после визита министра обороны Алексея Резникова в Лондон.

В мае была драматичная ситуация, когда поставки снарядов советских образцов снизились до критических показателей, а поток иностранных вооружений только набирал обороты. Минобороны тогда правдами и неправдами покупало все снаряды и технику, до которых могло дотянуться.

По словам Резникова, встречи в Рамштайне де-факто являются прообразом нового механизма, с помощью которого свободный мир реагирует на вызовы.

Советник министра обороны отмечает, что как оказалось ООН и ОБСЕ “сломались”. Например, ООН даже боялось указать в заявлении, кто обстрелял Одессу. Поэтому Рамштайн следует воспринимать, как видимую часть большого процесса, который либо станет успешным, либо нет.

— Мы сейчас вполне могли бы обсуждать наши проблемы исключительно в ООН и на разных уровнях НАТО. И получать заверения в обеспокоенности и всемерной поддержке. Плюс упираться в широкий спектр двусторонних контактов, при которых шансов получить немецко-голландский комплект PzH 2000 или комплект для стрельбы ракетами Harpoon было бы значительно меньше. А в сжатые сроки – вообще ноль, — считает Алексей Копытько.

Он также рассказал, что Минобороны сделало, чтобы “механизм Рамштайна” стал продуктивным, итак:

Украина просила технику, убеждая, что тот или иной тип вооружений нам нужен и его можно нам доверить.

Украина предложила рассортировать все программы на кратко-, средне- и долгосрочные, а также рассмотреть возможность перейти к оказанию помощи в виде комплексов.

Например, если говорить об артиллерии, это не просто 18 орудий, а это дивизион, куда входят управленческие единицы, единицы обеспечения, БПЛА, радары контрбатарейной борьбы и прочее.

Третий шаг. Минобороны предложило структурировать программы помощи Украине, положив в основу mission oriented approach (когда определенные средства направляются на решение конкретных целей).

Например, деблокада портов включает целый ряд составляющих — начиная от разведки и заканчивая средствами поражения.

Четвертый шаг, которому Рамштайн-4 был посвящен, – это расширение и углубление mission oriented approach, а также перевод на системную основу ремонта и обслуживания техники.

По словам Копытько, де-факто Рамштайн превращается в механизм, который выращивает нам армию другого типа.

Сейчас на слуху четыре HIMARS, дроны, несколько Caesar, несколько десятков единиц артиллерии 155-мм и 105-мм от Британии, снаряды, ракеты, а также обучение наших военных и прочее.

Сейчас известно, что Украине передали 12 установок М142 HIMARS, гарантированы еще четыре (итого 16), не считая М270 и аналогов. Генерал армии Марк Милли заявил, что подготовлено 200 человек экипажа для этих тяжелых установок.

— Мы показали, что хорошо стреляем из HIMARS и 155-мм. И за эти месяцы потеряли в боях незначительное количество западной техники… Американцы видят, что мы используем ракеты осмысленно, не палим беспорядочно. Нам впервые дадут высокоточные снаряды, которых раньше не было. Это позволит крошить врагов, не разрушая наши города и села, — отмечает советник министра обороны.

Сейчас нашим приоритетом будет запредельная эффективность в использовании ресурсов. Безлимитного потока помощи не будет. Мы получаем далеко не все, что хотим, но очень много.

Есть несколько приоритетов, по которым идет тонкая работа — ПВО/ПРО, танки, авиация, дальнобойное оружие и ряд других, подытожил советник министра обороны.