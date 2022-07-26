Июль, 26 в 18:01

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина уже провела переговоры с рядом стран по восстановлению разрушенного жилья.

Об этом Тимошенко рассказал в своем обращении.

По его словам, уже проведены переговоры с Турцией, Италией, Нидерландами, Эстонией и евроделегацией по восстановлению разрушенного жилья и объектов социальной инфраструктуры уже сейчас.

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Речь идет о восстановлении инфраструктуры Киевской, Одесской, Житомирской и Харьковской областей.

Для обсуждения направлений работы письма-приглашения были направлены 28 странам.

Тимошенко также отметил, что за последнюю неделю в Украину поступило более 22 000 тонн гуманитарной помощи. С начала широкомасштабной военной агрессии РФ Украина получила более 683 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что правительство разработало вторую часть справочника по восстановлению разрушенных городов и поселков. Добавлены разделы о видах застройки, с типичными улицами и отделкой фасадов, работа над ним продолжается.