Разработана вторая часть справочника по восстановлению городов Украины – Тимошенко

Июль, 13 в 16:34

На всех освобожденных от российских оккупантов территориях продолжаются оперативные восстановительные работы, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Вооруженные силы Украины героически несут службу, а работники экстренных, специальных и коммунальных служб почти круглосуточно работают для возвращения привычного ритма жизни в наши дома. Уже разработана вторая часть справочника по восстановлению наших городов и поселков, – уточнил он.

По его словам, добавлены разделы о видах застройки, с типичными улицами и благоустройством фасадов, работа над ним продолжается.

Тимошенко также рассказал, как в Житомирской области продолжается очищение территорий от опасных предметов. Здесь насчитали 2 688 объектов, поврежденных оккупантами, среди них 209 – полностью разрушены.

Сейчас смотрят

На сегодняшний день на Житомирщине восстановлено: шесть админзданий, 16 многоэтажек, 180 частных домов, заведение высшего образования, детский сад, четыре школы, два учреждения и два заведения здравоохранения.

В Киевской области, как сообщил заместитель руководителя ОП, обследовано более 28 тыс. га, выявлено и обезврежено более 154 тыс. ВОП, продолжается ремонт поврежденных зданий, а в Сумской области приоритетными в восстановлении являются объекты критической инфраструктуры, сети водо-, тепло- и электроснабжения.

Говоря о Харьковской области, которая сейчас под постоянными обстрелами врага, Тимошенко сообщил, что в Рогани и Чугуеве продолжаются работы по восстановлению жилищного фонда, объектов инфраструктуры и коммунальных сетей.

В Черниговской — продолжается разминирование территорий, также здесь восстановлено: 329 км дорожного покрытия, 97 многоквартирных домов, три коммунальных объекта, 20 мостов.

Кроме того, в процессе восстановления: 11 больниц, 13 объектов ЖКХ, девять учебных заведений, шесть многоквартирных домов и один мост.

Фото: Кирило Тимошенко