В Україні відновлюють приватизацію держпідприємств для релокації та відновлення економіки
В Україні хочуть відновити приватизацію державних підприємств, щоб сприяти релокації (переміщенню бізнесу в інше місце або переїзду в країні) та відновленню економіки.
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №7451. Він спрямований на приватизацію держактивів, які занепадають та простоюють. Їх можуть приватизувати та модернізувати бізнеси з областей, де зараз тривають активні бойові дії.
– Приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України. За правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити на ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації, – вважає народний депутат Олена Шуляк.
Серед важливих у законопроєкті змін стосовно приватизації державного та комунального майна:
- не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їхній викуп;
- не проводиться приватизація об’єктів у зоні бойових дій або наближених до неї;
- Фонд держмайна щомісячно подає до Комітету ВРУ інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства;
- документи для участі в електронному аукціоні – в цифровій формі;
- відомості про кожного учасника аукціону є анонімними;
- розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі: 10 розмірів мінімальних заробітних плат – для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тис. грн; 10% стартової ціни об’єкта приватизації – для об’єктів, стартова ціна яких становить понад 500 тис. грн;
- стартова ціна об’єкта – на рівні балансової вартості.