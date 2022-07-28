В Україні відновлюють приватизацію держпідприємств для релокації та відновлення економіки

Липень, 28 в 19:58

В Україні хочуть відновити приватизацію державних підприємств, щоб сприяти релокації (переміщенню бізнесу в інше місце або переїзду в країні) та відновленню економіки.

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №7451. Він спрямований на приватизацію держактивів, які занепадають та простоюють. Їх можуть приватизувати та модернізувати бізнеси з областей, де зараз тривають активні бойові дії.

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– Приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України. За правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити на ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації, – вважає народний депутат Олена Шуляк.

Серед важливих у законопроєкті змін стосовно приватизації державного та комунального майна: