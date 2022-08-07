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Факты / Украина / Политика

Украине необходимо больше систем ПВО Iris-T: Подоляк обратился к Германии

Валентина Летяк, редактор ленты
ППО IRIS-T
Фото: Getty Images

Украине нужно больше систем противовоздушной обороны Iris-T, о готовности поставок которых объявила Германия, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel.

По его словам, Украина надеется на активное участие в этом вопросе федерального канцлера Олафа Шольца.

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– Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какая на самом деле Россия. Это факт, что нам нужно больше оружия, – подчеркнул он.

Подоляк сказал, что стране нужно также больше дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, чтобы эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады РФ.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента отметил важность увеличения количества беспилотников и бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться вглубь на тех территориях, которые контролировал враг.

ПВО Iris-T – это ракета класса воздух-воздух малой дальности. Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Дальность пуска IRIS-T составляет примерно 25 км.

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Источник: Офис президента
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