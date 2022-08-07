Україна потребує більше систем ППО Iris-T: Подоляк звернувся до Німеччини

Серпень, 07 в 12:08

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони Iris–T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

За його словами, Україна сподівається на активну участь у цьому питанні федерального канцлера Олафа Шольца.

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– Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї, – наголосив він.

Подоляк сказав, що країна потребує також більше далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, щоб ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади РФ.

Крім того, радник керівника Офісу президента наголосив на важливості збільшення кількості безпілотників та бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

ППО Iris-T – це ракета класу повітря-повітря малої дальності. Вона оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення. Дальність пуску становить приблизно 25 км.