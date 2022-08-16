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Факты / Украина / Политика

Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может стать ударом по многим странам — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Любой радиационный инцидент на Запорожской атомной электростанции может оказаться ударом по многим странам, однако все зависит от направления и силы ветра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов безо всяких условий, – убежден глава государства.

Мир многие десятилетия сражался за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность, отметил президент. По его мнению, если сейчас миру не хватает силы и решимости для защиты одной атомной станции, тогда он проигрывает.

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– И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша, – считает Зеленский.

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