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Факти / Україна / Політика

Будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може стати ударом по багатьох країнах – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій атомній електростанції може стати ударом по багатьох країнах, проте все залежить від напрямку та сили вітру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатому та всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов, – переконаний глава держави.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку, зазначив президент. На його думку, якщо зараз світу не вистачає сили та рішучості для захисту однієї атомної станції, тоді він програє.

Зараз дивляться

– І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу, – вважає Зеленський.

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