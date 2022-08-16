Серпень, 15 в 22:45

Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій атомній електростанції може стати ударом по багатьох країнах, проте все залежить від напрямку та сили вітру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатому та всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов, – переконаний глава держави.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку, зазначив президент. На його думку, якщо зараз світу не вистачає сили та рішучості для захисту однієї атомної станції, тоді він програє.

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