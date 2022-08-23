Август, 23 в 8:00

Год назад, 23 августа, в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы. Эта площадка была создана по инициативе Украины.

Ее главная цель – добиться деоккупации Крыма. В прошлом году саммит организовывали в Киеве. В этом году из-за полномасштабной войны РФ против Украины мероприятие состоится в онлайн-формате.

Чего ждать от второго Крымского саммита и почему важно его проведение – читайте в материале.

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Достижения первого саммита

В 2021 году в Крымской платформе приняли участие представители 46 стран. По итогам саммита они подписали общую декларацию.

Она предусматривает, что страны-подписанты не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

Кроме того, страны-участницы саммита подтвердили, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться и в дальнейшем.

Они подтвердили, что готовы поддерживать давление на Россию, чтобы Украина могла восстановить контроль над полуостровом.

Подписанты документа пообещали:

использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией;

рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно;

консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма.

Ожидания от нынешнего саммита

По сравнению с прошлым годом, все угрозы, связанные с оккупацией Крыма, лишь обострились и стали реальностью.

Поэтому в Офисе Крымской платформы официально сообщили, что в фокусе внимания нынешнего саммита будет использование оккупированного Крыма в полномасштабном вторжении, которое начала РФ 24 февраля 2022 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во втором саммите примут участие около 60 стран и международных организаций, среди них около 40 – на уровне президентов и премьер-министров.

Украина уже получила подтверждение от новых стран и международных организаций. Выше будет и уровень участников.

Также глава МИД подчеркнул, что в этом году Крымская платформа станет действительно глобальной. Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики.

Дмитрий Кулеба убежден, что саммит Крымской платформ особенно актуален сейчас, на фоне полномасштабной войны. Он напомнил, что Россия использует захваченный полуостров как военную базу для своей агрессии и дестабилизации всего мира.

— Возвращение Крыма под контроль Украины гарантирует безопасность всего Черноморского региона, Европы и мира. Тот факт, что количество участников саммита Крымской платформы возросло более чем на треть, а география участия стала по-настоящему глобальной, свидетельствует, что весь мир на стороне Украины в вопросе возвращения Крыма, — объяснил Кулеба.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что в этом году саммит Крымской платформы будет особенным.

— Впереди Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма ощущается, что оккупация там временная, а Украина возвращается, — подчеркнул он в одном из своих видеообращений к украинцам.

Поименно участников нынешней Крымской платформы не называют. Но уже известно, что на саммите выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также известно об участии генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич. Ожидается, что она расскажет о поддержке, которую организация предоставляет Украине, и затронет проблемы соблюдения прав человека в Крыму.

Почему проведение саммита важно?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV объясняет, что в этом году сама идея Крымской платформы и ее организационная структура наполняются новым содержанием.

По его словам, это будет уже не просто площадка дипломатической борьбы за Крым, как это планировалось в прошлом году, когда главной задачей было привлечь внимание к крымскому вопросу.

– Сейчас ситуация другая. Думаю, что эта тема приобретает более широкий контекст, поскольку на сегодняшний день есть огромный риск того, что РФ попытается не просто оккупировать, но и, как и в случае с Крымом, аннексировать другие захваченные до и после 24 февраля украинские территории. Поэтому тема борьбы с российской оккупацией приобретает практическое содержание. Это уже не просто дипломатическое сопротивление, привлечение внимания, информационная и политическая координация, а обсуждение практической деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий, в том числе с использованием вооруженной силы, — говорит эксперт.

Политолог добавляет, что в текущем году ситуация кардинально изменилась. Если в прошлом году первоочередной задачей было не дать забыть о Крыме, то сейчас главное выстоять против российского нашествия, не допустить расширения оккупации и начать практическое обсуждение вопросов деоккупации, в частности Крыма.

— Сейчас у нас появляется шанс на военную деоккупацию Крыма, и мы должны готовить наших международных партнеров к этому. Безусловно, пока мы это обсуждаем достаточно теоретически. Ведь для того, чтобы деоккупировать даже захваченные Россией территории после 24 февраля, нам нужно достаточно оружия, боеприпасов, продолжение предоставления экономической помощи, — объясняет эксперт.

Вместе с тем, по мнению Владимира Фесенко, сейчас необходимо объяснять международным партнерам, что нам нужно не просто помочь выстоять. На втором Крымском саммите следует подчеркивать, что мир должен помочь Украине выиграть эту войну.

Именно выигрыш означает деоккупацию всех территорий, включая Крым.

– Второй Крымский саммит ставит вопрос полуострова в совсем другую плоскость. Нам нужно убеждать партнеров, что Крым не является красной линией, как об этом постоянно говорит РФ. Нам нужно доказать, что у нас есть шанс и можем деоккупировать полуостров, если для этого будет достаточно военно-технических возможностей, — убежден эксперт.

Владимир Фесенко отмечает, что Украина тем, что сейчас происходит в Крыму, демонстрирует: она может вести борьбу на территории полуострова. Между тем Россия вынуждена с этим считаться.

Ведь ничего апокалиптического не произошло после украинских ударов по некоторым военным объектам оккупантов в Крыму.

– Мы должны начать психологический перелом на этом саммите. Наших некоторых европейских друзей, которые еще боятся России, нужно подготовить к тому, что деоккупация Крыма — это не теоретический вопрос в далеком будущем, а вопрос близкого времени. По-моему, именно в этом заключается важность нынешнего саммита. Потому что сейчас уже недостаточно просто обсуждения деоккупации полуострова.

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Где смотреть саммит

Второй саммит Крымской платформы в онлайн-формате пройдет 23 августа. Мероприятие откроет президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляция саммита будет доступна на официальной странице платформы в Facebook и по ссылке на Youtube-канале.