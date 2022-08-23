Серпень, 23 в 14:45

Щоб повернути безпеку в Європі та в усьому світі, потрібно звільнити український півострів Крим від російської окупації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на другому саміті Кримської платформи.

Глава держави процитував лист ув’язненого окупантами кримськотатарського політика Нарімана Джеляла, що “з Криму почалося, і Кримом завершиться”

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– І це дійсно так, я в це вірю стовідсотково. Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, Європі, усьому світу, потрібно здобувати перемогу в боротьбі проти російської агресії. А отже потрібно звільнити Крим від окупації. Там де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що йдеться не просто про політику, а про конкретну землю, міста, людей, культуру.

– Я знаю, що Крим з Україною і чекає, коли ми повернемось. Я хочу, щоб ви всі знали: ми точно повернемось. Коли ми повернемо і виправимо все те, що наробили окупанти на нашому українському півострові. Що прийшло в Крим і весь чорноморський регіон разом із російською агресією, разом із російською зброєю, – додав президент.

Він поінформував, що Росія спровокувала в Криму катастрофічні загрози екології, небачену руйнацію природи, соціального життя, економічний занепад, знищення пам’яток, мілітаризацію. А російський флот заблокував порти на Чорному морі та спровокував глобальну продовольчу кризу.

Зеленський уточнив, що Україна бачить перспективу для Криму, а також має намір відновити справедливість для всіх, хто постраждав від репресій, переслідувань РФ.

– Деградація Росії почалася із захоплення Криму, із терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій, які стали чи не найбільшими релігійними гоніннями в Європі в XXI столітті проти кримської мусульманської громади. Були вигнання з окупованого Криму всіх звичайних людей, хто говорив, що Крим – це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму. Вбивства, катування, приниження, мародерства – все це окупанти робили і продовжують робити в Криму з перших тижнів його ганебного захоплення, – заявив глава держави.

Він наголосив, що Росія вкрала життя навіть у тих мешканців Криму, кому пощастило не стати жертвою репресій.