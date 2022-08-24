Август, 24 в 18:05

Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Норвегии, эти дроны — подарок Украине ко Дню Независимости.

Общая стоимость помощи составит около 90 млн норвежских крон (более $9,2 млн).

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В пакет помощи войдут дроны Black Hornet, запасные части, транспортировка и обучение. Отмечается, что украинские власти лично попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими захватчиками.

На что способны микродроны Black Hornet и как они помогут бороться с врагом — далее в материале Фактов ICTV.

Что такое Black Hornet

Это военный беспилотный микро летательный аппарат, разработанный компанией Prox Dynamics в Норвегии.

В переводе на украинский Black Hornet означает Чорний шершень.

Главное назначение беспилотника — разведка и определение целей врага.

Black Hornet — небольшой дрон вертолетного типа массой 18 г, который может работать без подзарядки в течение 25 мин.

Размеры аппарата примерно 10×2.5 см, предназначается для сопровождения войск для разведки локальной ситуации.

Имея диаметр основного винта в 120 мм, беспилотник развивает скорость свыше 20 км/ч, при этом дальность действия составляет около 2 км.

Черный шершень прост в эксплуатации, прочен, его трудно обнаружить. Особенно полезным он будет для боев в городских районах.

В комплект входит два вертолета, зарядное устройство и планшет управления. Пока один летает, другой успевает зарядить аккумуляторы.

Масса одного комплекта составляет около 1,3 кг. А встроенная камера позволяет управляющему получать полноценное видео и фотографии.

Этот малыш был разработан в рамках контракта по изготовлению 160 аппаратов сметой в 20 млн фунтов с компанией Marlborough Communications Ltd.

Как отметил сам министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм, разработанный в Норвегии дрон является лидером мирового рынка.

Используется он странами-союзниками, включая США и Великобританию.

Где применялся Black Hornet

Черный шершень использовали разведчики Вооруженных сил Великобритании в Кэмп Бастион в Афганистане. Во время операции Herrick микродроны передавали видео и фото с передовой и территории врага.

Black Hornet использовали преимущественно, чтобы заглянуть за углы или через стены и другие преграды для выявления любых скрытых опасностей и вражеских позиций.

Изображения, которые передавал дрон, отображались на небольшом портативном терминале. Таким образом, военный, управлявший Черным шершнем, мог видеть все, что снимает эта малютка.

Главные характеристики

Размах винта — 120 мм;

Масса (вместе с камерой) — 18 г;

Максимальная скорость — 10 м/с;

Продолжительность полета до 25 мин;

Цифровая линия передачи данных превышает 1 000 м прямой видимости;

GPS или визуальная навигация по видео;

Автопилот с автономными и управляемым режимами;

Может следить за маршрутами, разработанными заранее;

Управляемые электрооптические камеры;

Онлайн видео и фотоснимки.