Помещаются в ладонь: Украина получит от Британии и Норвегии микродроны Black Hornet
Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны Норвегии, эти дроны — подарок Украине ко Дню Независимости.
Общая стоимость помощи составит около 90 млн норвежских крон (более $9,2 млн).
В пакет помощи войдут дроны Black Hornet, запасные части, транспортировка и обучение. Отмечается, что украинские власти лично попросили этот тип оборудования для борьбы с российскими захватчиками.
На что способны микродроны Black Hornet и как они помогут бороться с врагом — далее в материале Фактов ICTV.
Что такое Black Hornet
Это военный беспилотный микро летательный аппарат, разработанный компанией Prox Dynamics в Норвегии.
В переводе на украинский Black Hornet означает Чорний шершень.
Главное назначение беспилотника — разведка и определение целей врага.
Black Hornet — небольшой дрон вертолетного типа массой 18 г, который может работать без подзарядки в течение 25 мин.
Размеры аппарата примерно 10×2.5 см, предназначается для сопровождения войск для разведки локальной ситуации.
Имея диаметр основного винта в 120 мм, беспилотник развивает скорость свыше 20 км/ч, при этом дальность действия составляет около 2 км.
Черный шершень прост в эксплуатации, прочен, его трудно обнаружить. Особенно полезным он будет для боев в городских районах.
В комплект входит два вертолета, зарядное устройство и планшет управления. Пока один летает, другой успевает зарядить аккумуляторы.
Масса одного комплекта составляет около 1,3 кг. А встроенная камера позволяет управляющему получать полноценное видео и фотографии.
Этот малыш был разработан в рамках контракта по изготовлению 160 аппаратов сметой в 20 млн фунтов с компанией Marlborough Communications Ltd.
Как отметил сам министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм, разработанный в Норвегии дрон является лидером мирового рынка.
Используется он странами-союзниками, включая США и Великобританию.
Где применялся Black Hornet
Черный шершень использовали разведчики Вооруженных сил Великобритании в Кэмп Бастион в Афганистане. Во время операции Herrick микродроны передавали видео и фото с передовой и территории врага.
Black Hornet использовали преимущественно, чтобы заглянуть за углы или через стены и другие преграды для выявления любых скрытых опасностей и вражеских позиций.
Изображения, которые передавал дрон, отображались на небольшом портативном терминале. Таким образом, военный, управлявший Черным шершнем, мог видеть все, что снимает эта малютка.
Главные характеристики
- Размах винта — 120 мм;
- Масса (вместе с камерой) — 18 г;
- Максимальная скорость — 10 м/с;
- Продолжительность полета до 25 мин;
- Цифровая линия передачи данных превышает 1 000 м прямой видимости;
- GPS или визуальная навигация по видео;
- Автопилот с автономными и управляемым режимами;
- Может следить за маршрутами, разработанными заранее;
- Управляемые электрооптические камеры;
- Онлайн видео и фотоснимки.