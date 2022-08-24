Поміщаються у долоню: Україна отримає від Британії та Норвегії мікродрони Black Hornet
Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet, які призначені для розвідки та визначення цілей на малих відстанях.
Як повідомили у пресслужбі Міноборони Норвегії, ці дрони – подарунок Україні до Дня Незалежності.
Загальна вартість допомоги становитиме близько 90 млн норвезьких крон (понад $9,2 млн).
У пакет допомоги увійдуть дрони Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Зазначається, що українська влада особисто попросила цей тип обладнання для боротьби з російськими загарбниками.
На що здатні мікродрони Black Hornet та як вони допоможуть боротися з ворогом – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке Black Hornet
Це військовий безпілотний мікро літальний апарат, розроблений компанією Prox Dynamics в Норвегії.
В перекладі українською Black Hornet означає Чорний шершень.
Головне призначення безпілотника – розвідка та визначення цілей ворога.
Black Hornet – невеличкий дрон вертолітного типу масою 18 г, який може працювати без підзарядки протягом 25 хв.
Розміри апарата приблизно 10×2.5 см, призначається для супроводження військ для розвідки локальної ситуації.
Маючи діаметр основного гвинта 120 мм, безпілотник розвиває швидкість понад 20 км/год, дальність дії складає близько 2 км.
Чорний шершень простий в експлуатації, міцний, його важко виявити. Особливо корисним він буде для боїв у міських районах.
До комплекту входить два вертольоти, зарядний пристрій та планшет керування. Поки один літає, інший встигає зарядити акумулятори.
Маса одного комплекту складає близько 1,3 кг. А вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне відео і фотографії.
Цей малюк був розроблений в рамках контракту з виготовлення 160 апаратів кошторисом в 20 млн фунтів з компанією Marlborough Communications Ltd.
Як зазначив сам міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, розроблений у Норвегії дрон є лідером світового ринку. Використовується країнами-союзниками, зокрема США і Велику Британію.
Де застосовувався Black Hornet
Чорний шершень використовували розвідники Збройних сил Великої Британії в Кемп Бастіон в Афганістані. Під час операції Herrick мікродрони передавали відео і фото з передової та території ворога.
Black Hornet використовували переважно, аби зазирнути за кути або через стіни й інші перешкоди для виявлення будь-яких прихованих небезпек і ворожих позицій.
Зображення, які передавав дрон, відображались на невеличкому портативному терміналі. Так військовий, який керував Чорним шершнем, міг бачити усе, що знімає ця крихітка.
Головні характеристики
- Розмах гвинта – 120 мм;
- Маса (разом з камерою) – 18 г;
- Максимальна швидкість – 10 м/с;
- Тривалість польоту до 25 хв;
- Цифрова лінія передання даних перевищує 1 000 м прямої видимості;
- GPS або візуальна навігація по відео;
- Автопілот з автономними і керованим режимами;
- Може стежити за маршрутами, розробленими заздалегідь;
- Керовані електрооптичні камери;
- Онлайн відео і фотознімки.