Серпень, 24 в 18:05

Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet, які призначені для розвідки та визначення цілей на малих відстанях.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони Норвегії, ці дрони – подарунок Україні до Дня Незалежності.

Загальна вартість допомоги становитиме близько 90 млн норвезьких крон (понад $9,2 млн).

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У пакет допомоги увійдуть дрони Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Зазначається, що українська влада особисто попросила цей тип обладнання для боротьби з російськими загарбниками.

На що здатні мікродрони Black Hornet та як вони допоможуть боротися з ворогом – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Black Hornet

Це військовий безпілотний мікро літальний апарат, розроблений компанією Prox Dynamics в Норвегії.

В перекладі українською Black Hornet означає Чорний шершень.

Головне призначення безпілотника – розвідка та визначення цілей ворога.

Black Hornet – невеличкий дрон вертолітного типу масою 18 г, який може працювати без підзарядки протягом 25 хв.

Розміри апарата приблизно 10×2.5 см, призначається для супроводження військ для розвідки локальної ситуації.

Маючи діаметр основного гвинта 120 мм, безпілотник розвиває швидкість понад 20 км/год, дальність дії складає близько 2 км.

Чорний шершень простий в експлуатації, міцний, його важко виявити. Особливо корисним він буде для боїв у міських районах.

До комплекту входить два вертольоти, зарядний пристрій та планшет керування. Поки один літає, інший встигає зарядити акумулятори.

Маса одного комплекту складає близько 1,3 кг. А вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне відео і фотографії.

Цей малюк був розроблений в рамках контракту з виготовлення 160 апаратів кошторисом в 20 млн фунтів з компанією Marlborough Communications Ltd.

Як зазначив сам міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, розроблений у Норвегії дрон є лідером світового ринку. Використовується країнами-союзниками, зокрема США і Велику Британію.

Де застосовувався Black Hornet

Чорний шершень використовували розвідники Збройних сил Великої Британії в Кемп Бастіон в Афганістані. Під час операції Herrick мікродрони передавали відео і фото з передової та території ворога.

Black Hornet використовували переважно, аби зазирнути за кути або через стіни й інші перешкоди для виявлення будь-яких прихованих небезпек і ворожих позицій.

Зображення, які передавав дрон, відображались на невеличкому портативному терміналі. Так військовий, який керував Чорним шершнем, міг бачити усе, що знімає ця крихітка.

Головні характеристики

Розмах гвинта – 120 мм;

Маса (разом з камерою) – 18 г;

Максимальна швидкість – 10 м/с;

Тривалість польоту до 25 хв;

Цифрова лінія передання даних перевищує 1 000 м прямої видимості;

GPS або візуальна навігація по відео;

Автопілот з автономними і керованим режимами;

Може стежити за маршрутами, розробленими заздалегідь;

Керовані електрооптичні камери;

Онлайн відео і фотознімки.