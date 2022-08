Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на факты принуждения украинских родителей отдавать детей на обучение в захваченные россиянами школы.

Об этом на своей странице в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, оккупанты угрожают родителям, которые находятся во временно захваченных регионах Херсонской и Запорожской областей, отобрать их детей.

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022