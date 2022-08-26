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Факты / Украина / Политика

Россияне заставляют украинских детей идти в российские школы: МИД просит ЮНЕСКО отреагировать

Марта Бондаренко, редактор ленты
діти йдуть в школу
Фото: Depositphotos

Украина призывает ЮНЕСКО отреагировать на факты принуждения украинских родителей отдавать детей на обучение в захваченные россиянами школы.

Об этом на своей странице в Twitter написал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, оккупанты угрожают родителям, которые находятся во временно захваченных регионах Херсонской и Запорожской областей, отобрать их детей.

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– На фоне сопротивления Россия угрожает родителям Херсонской и Запорожской областей отправлять их детей в интернаты, если они не запишут их в захваченные россиянами школы. Москва использует образование как средство подавления. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление, – написал Олег Николенко.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина уже вернула из России 53 ребенка, которые были незаконно вывезены российскими оккупантами из нашей страны.

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