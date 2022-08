Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на факти примусу українських батьків віддавати дітей на навчання в захоплені росіянами школи.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, окупанти погрожують батькам, які наразі перебувають у тимчасово захоплених регіонах Херсонської і Запорізької областей, відібрати їхніх дітей.

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022