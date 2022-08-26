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Факти / Україна / Політика

Росіяни змушують українських дітей йти в російські школи: МЗС просить ЮНЕСКО відреагувати

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
діти йдуть в школу
Фото: Depositphotos

Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на факти примусу українських батьків віддавати дітей на навчання в захоплені росіянами школи.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, окупанти погрожують батькам, які наразі перебувають у тимчасово захоплених регіонах Херсонської і Запорізької областей, відібрати їхніх дітей.

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– На тлі супротиву Росія погрожує батькам Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин, – написав Олег Ніколенко.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна вже повернула з Росії 53 дитини, які були незаконно вивезені російськими окупантами з нашої країни.

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