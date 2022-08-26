Росіяни змушують українських дітей йти в російські школи: МЗС просить ЮНЕСКО відреагувати
Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на факти примусу українських батьків віддавати дітей на навчання в захоплені росіянами школи.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, окупанти погрожують батькам, які наразі перебувають у тимчасово захоплених регіонах Херсонської і Запорізької областей, відібрати їхніх дітей.
– На тлі супротиву Росія погрожує батькам Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин, – написав Олег Ніколенко.
Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна вже повернула з Росії 53 дитини, які були незаконно вивезені російськими окупантами з нашої країни.