Серпень, 26 в 18:45

Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати на факти примусу українських батьків віддавати дітей на навчання в захоплені росіянами школи.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, окупанти погрожують батькам, які наразі перебувають у тимчасово захоплених регіонах Херсонської і Запорізької областей, відібрати їхніх дітей.

Зараз дивляться

– На тлі супротиву Росія погрожує батькам Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин, – написав Олег Ніколенко.

Faced with resistance, Russia threatens parents in the Kherson and Zaporizhzhia regions with sending children to orphanages if they do not sign them up to Russian-seized schools. Moscow is using education as a tool of oppression. We call on @UNESCO to urgently react to this crime — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2022

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна вже повернула з Росії 53 дитини, які були незаконно вивезені російськими окупантами з нашої країни.