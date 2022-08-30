Август, 29 в 22:45

Российским военным пора бежать из Украины или сдаваться в плен, если оккупанты хотят выжить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица, потому что это война. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – российским военным пора убегать.

Зеленский заявил, что оккупанты, которые боятся возвращаться на территорию России, могут сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Глава государства пообещал выполнение всех норм Женевских конвенций.

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— Если они меня не услышат, будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине. И это не что-то особенное. Это не что-нибудь такое, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней, – заявил президент Украины.

Совещание с силовиками

Глава государства сегодня провел совещания с военными, с представителями военно-промышленного сектора, с чиновниками.

— Важные совещания, важная тематика, озвучивать ее – неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это – продолжим.

Обращение к партнерам Украины

Зеленский сделал сегодня три обращения к зарубежным партнерам: Норвегии, Франции и участникам форума безопасности в Словении, в частности, лидерам стран Центральной Европы и Балкан.

Награждение украинских военных

Вечером президент подписал указ о награждении украинских воинов: 141 участник боевых действий отмечен государственными наградами, 10 из них посмертно.