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Факты / Украина / Политика

Существует перспектива новых поставок тяжелого вооружения из Германии – Шмыгаль

Марта Бондаренко, редактор ленты
Существует перспектива новых поставок тяжелого вооружения из Германии – Шмыгаль
Фото: Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что есть перспектива новых поставок тяжелого вооружения от Германии.

Об этом глава правительства сообщил во время национального телемарафона.

По словам Дениса Шмыгаля, накануне представители правительства обсудили с канцлером и президентом Германии ряд вопросов, касающихся вооружения, финансовой поддержки и антироссийских санкций.

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— Обсудили перспективы поставки тяжелого вооружения, в частности, бронированного вооружения. Перспектива есть, работаем над этим, – отметил премьер.

Кроме того, стороны обсудили новые санкции в восьмом пакете, в частности, запрет выдачи виз для россиян, ограничение цен на газ, а также возможность полного газового и нефтяного эмбарго.

По словам Дениса Шмыгаля, у Украины есть амбиции до конца текущего года выполнить все условия, чтобы зайти в так называемую процедуру переговоров, которая является последним шагом перед вступлением в Европейский Союз.

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5 сентября во время рабочего визита в Брюссель премьер Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Стороны обсудили вопрос о полном эмбарго на российские энергоносители.

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