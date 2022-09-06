Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Існує перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини – Шмигаль

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Існує перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини – Шмигаль
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що є перспектива нових поставок важкого озброєння від Німеччини.

Про це очільник уряду повідомив під час телемарафону.

За словами Дениса Шмигаля, напередодні представники уряду обговорили з канцлером та президентом Німеччини низку питань щодо озброєння, фінансової підтримки та антиросійських санкцій.

Зараз дивляться

– Обговорили зокрема перспективи поставки важкого озброєння, зокрема броньованого озброєння. Перспектива є, працюємо над цим, – зазначив прем’єр.

Крім того, сторони обговорили нові санкції у восьмому пакеті, зокрема заборону видачі віз для росіян, обмеження цін на газ, а також можливість повного газового та нафтового ембарго.

За словами Дениса Шмигаля, Україна має амбіції до кінця поточного року виконати усі умови, щоб зайти у так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до Європейського Союзу.

Читайте
IRIS-T, санкції та відновлення України: деталі візиту Шмигаля до Німеччини

5 вересня під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр України Денис Шмигаль провів переговори з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Сторони обговорили питання повного ембарго на російські енергоносії.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка