Існує перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини – Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що є перспектива нових поставок важкого озброєння від Німеччини.
Про це очільник уряду повідомив під час телемарафону.
За словами Дениса Шмигаля, напередодні представники уряду обговорили з канцлером та президентом Німеччини низку питань щодо озброєння, фінансової підтримки та антиросійських санкцій.
– Обговорили зокрема перспективи поставки важкого озброєння, зокрема броньованого озброєння. Перспектива є, працюємо над цим, – зазначив прем’єр.
Крім того, сторони обговорили нові санкції у восьмому пакеті, зокрема заборону видачі віз для росіян, обмеження цін на газ, а також можливість повного газового та нафтового ембарго.
За словами Дениса Шмигаля, Україна має амбіції до кінця поточного року виконати усі умови, щоб зайти у так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до Європейського Союзу.
5 вересня під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр України Денис Шмигаль провів переговори з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Сторони обговорили питання повного ембарго на російські енергоносії.