Вересень, 05 в 21:59

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що є перспектива нових поставок важкого озброєння від Німеччини.

Про це очільник уряду повідомив під час телемарафону.

За словами Дениса Шмигаля, напередодні представники уряду обговорили з канцлером та президентом Німеччини низку питань щодо озброєння, фінансової підтримки та антиросійських санкцій.

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– Обговорили зокрема перспективи поставки важкого озброєння, зокрема броньованого озброєння. Перспектива є, працюємо над цим, – зазначив прем’єр.

Крім того, сторони обговорили нові санкції у восьмому пакеті, зокрема заборону видачі віз для росіян, обмеження цін на газ, а також можливість повного газового та нафтового ембарго.

За словами Дениса Шмигаля, Україна має амбіції до кінця поточного року виконати усі умови, щоб зайти у так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до Європейського Союзу.

5 вересня під час робочого візиту до Брюсселя прем’єр України Денис Шмигаль провів переговори з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Сторони обговорили питання повного ембарго на російські енергоносії.