Сентябрь, 06 в 17:54

Народные депутаты поддержали постановление-обращение к институтам Европейского союза, парламентам и правительствам его государств-членов об ограничении выдачи шенгенских виз для россиян.

За соответствующее решение отдали свои голоса 327 нардепов.

Так, Верховная Рада просит Европейский совет утвердить решение, принятое во время встречи министров иностранных дел ЕС 31 августа 2022 года в Праге о полном прекращении действия соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформления виз.

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Также Рада просит ЕС не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины, а еще аннулировать 10 млн. уже выданных россиянам шенгенских виз.

Рада призывает страны ЕС ограничить выдачу шенгенских и национальных виз, а также ввести запрет на въезд для граждан РФ за исключением определенных категорий – гуманитарные вопросы, воссоединение семьи, политические преследования, получение разрешения на иммиграцию.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, парламентарии призывают ЕС ввести 8-й пакет санкций против России, который должен включать, в частности:

полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь, золото;

отключение всех российских банков от международной межбанковской системы SWIFT;

прекращение всех российских инвестиций в области энергетики в ЕС;

запретить российское судоходство, логистику и доступ в порты на территории государств-членов ЕС.

Также ввести жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной промышленности. Заставить Россию освободить ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины.