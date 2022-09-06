Вересень, 06 в 17:54

Народні депутати підтримали постанову-звернення до інституцій Європейського союзу, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для росіян.

За відповідне рішення віддали свої голоси 327 нардепів.

Так, Верховна Рада просить Європейську раду затвердити рішення, прийняте під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 31 серпня 2022 року у Празі, щодо повного припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощений порядок оформлення віз.

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Також Рада просить ЄС не визнавати російські паспорти, видані на нещодавно окупованих територіях України, а ще анулювати 10 млн вже виданих росіянам шенгенських віз.

Рада закликає країни ЄС обмежити видачу шенгенських та національних віз, а також запровадити заборону в’їзду для громадян РФ, за винятком певних категорій – гуманітарні питання, возз’єднання родини, політичні переслідування, отримання дозволу на імміграцію.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, парламентарі закликають ЄС запровадити 8-й пакет санкцій проти Росії, який повинен включати, зокрема:

повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля, золото;

відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT;

припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС;

заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Також запровадити жорсткі санкції проти Росатому і всієї російської атомної промисловості. Змусити Росію звільнити ЗАЕС і повернути її під контроль України.