Надо смотреть на содержание: Зеленский по поводу предложения создания зоны защиты на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая посещение территории Запорожской АЭС, миссией МАГАТЭ считает, что миру нужны инструменты, чтобы заставить Россию прекратить террор.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.
Президент отметил, что в отчете МАГАТЭ говорится о присутствии российской военной техники на территории крупнейшей в Европе атомной станции. Кроме того, захватчики оказывают давление на украинских атомщиков – миссия МАГАТЭ в своем отчете четко указывает на российскую военную оккупацию ЗАЭС.
— Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты, — заявил Владимир Зеленский.
По его словам, очень важно, чтобы у МАГАТЭ был более широкий мандат полномочий и влияния.
— Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ заставили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украины, — сказал президент Украины.