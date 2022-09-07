Сентябрь, 06 в 23:57

Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая посещение территории Запорожской АЭС, миссией МАГАТЭ считает, что миру нужны инструменты, чтобы заставить Россию прекратить террор.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что в отчете МАГАТЭ говорится о присутствии российской военной техники на территории крупнейшей в Европе атомной станции. Кроме того, захватчики оказывают давление на украинских атомщиков – миссия МАГАТЭ в своем отчете четко указывает на российскую военную оккупацию ЗАЭС.

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— Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию ​​на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы у МАГАТЭ был более широкий мандат полномочий и влияния.