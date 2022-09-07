Треба дивитися на зміст: Зеленський щодо пропозиції створення зони захисту на ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський з огляду на відвідини території Запорізької АЕС місією МАГАТЕ вважає, що світові потрібні інструменти, щоб змусити Росію припинити терор.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні.
Президент зауважив, що у звіті МАГАТЕ йдеться про присутність російської військової техніки на території найбільшої у Європі атомної станції.
Крім того, загарбники чинять тиск на українських атомників – місія МАГАТЕ у своєму звіті чітко вказує на російську військову окупацію ЗАЕС.
– Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту, – заявив Володимир Зеленський.
За його словами, дуже важливо, щоб у МАГАТЕ був ширший мандат повноважень і впливу.
– Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні, – сказав президент України.