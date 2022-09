У нас общая главная цель: Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

У Киева и Лондона есть общая цель — победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Это был первый международный разговор для Клеверли в должности главы МИД.

Кулеба подчеркнул, что этот факт говорит сам за себя.

Spoke with @JamesCleverly. We see eye to eye on the main goal: Ukraine must win. We will work actively together to persuade others across the globe to support it, especially those who may still have doubts. The fact that our call was Foreign Secretary’s first speaks for itself.

