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Факты / Украина / Политика

У нас общая главная цель: Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дмитро Кулеба і Джеймс Клеверлі
Фото: МИД, Getty Images

У Киева и Лондона есть общая цель — победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

— У нас общая главная цель – Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить в мире тех, кто все еще может сомневаться, – отметил Кулеба.

Это был первый международный разговор для Клеверли в должности главы МИД.

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Кулеба подчеркнул, что этот факт говорит сам за себя.

6 сентября новая глава правительства Великобритании Лиз Трасс пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал первым иностранным лидером, с которым Трасс провела разговор в должности премьер-министра.

Во время разговора Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и в очередной раз поблагодарил правительство и народ Великобритании за всестороннюю поддержку нашего государства в это тяжелое военное время.

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