У нас общая главная цель: Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Британии

Сентябрь, 07 в 19:58

У Киева и Лондона есть общая цель — победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

— У нас общая главная цель – Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить в мире тех, кто все еще может сомневаться, – отметил Кулеба.

Это был первый международный разговор для Клеверли в должности главы МИД.

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Кулеба подчеркнул, что этот факт говорит сам за себя.

Spoke with @JamesCleverly. We see eye to eye on the main goal: Ukraine must win. We will work actively together to persuade others across the globe to support it, especially those who may still have doubts. The fact that our call was Foreign Secretary’s first speaks for itself. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

6 сентября новая глава правительства Великобритании Лиз Трасс пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал первым иностранным лидером, с которым Трасс провела разговор в должности премьер-министра.

Во время разговора Зеленский пригласил Лиз Трасс в Украину и в очередной раз поблагодарил правительство и народ Великобритании за всестороннюю поддержку нашего государства в это тяжелое военное время.