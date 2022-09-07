У нас спільна головна мета: Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

Вересень, 07 в 19:58

Київ та Лондон мають спільну мету – перемога України у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з новим главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

— У нас спільна головна мета – Україна повинна перемогти. Ми активно працюватимемо разом, щоб переконати у світі тих, хто все ще може сумніватися, – зазначив Кулеба.

Це була перша міжнародна розмова для Клеверлі на посаді очільника МЗС.

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Кулеба наголосив, що цей факт – промовистий.

Spoke with @JamesCleverly. We see eye to eye on the main goal: Ukraine must win. We will work actively together to persuade others across the globe to support it, especially those who may still have doubts. The fact that our call was Foreign Secretary’s first speaks for itself. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

6 вересня нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським. Він став першим іноземним лідером, з яким Трасс провела розмову на посаді прем’єр-міністра.

Під час розмови Зеленський запросив Ліз Трасс до України і вкотре подякував уряду і народу Великої Британії за всебічну підтримку нашої держави у цей важкий воєнний час.