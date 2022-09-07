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Факти / Україна / Політика

У нас спільна головна мета: Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Кулеба і Джеймс Клеверлі
Фото: МЗС, Getty Images

Київ та Лондон мають спільну мету – перемога України у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з новим главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

— У нас спільна головна мета – Україна повинна перемогти. Ми активно працюватимемо разом, щоб переконати у світі тих, хто все ще може сумніватися, – зазначив Кулеба.

Це була перша міжнародна розмова для Клеверлі на посаді очільника МЗС.

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Кулеба наголосив, що цей факт – промовистий.

6 вересня нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським. Він став першим іноземним лідером, з яким Трасс провела розмову на посаді прем’єр-міністра.

Під час розмови Зеленський запросив Ліз Трасс до України і вкотре подякував уряду і народу Великої Британії за всебічну підтримку нашої держави у цей важкий воєнний час.

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