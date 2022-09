У нас спільна головна мета: Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

Київ та Лондон мають спільну мету – перемога України у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з новим главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Це була перша міжнародна розмова для Клеверлі на посаді очільника МЗС.

Кулеба наголосив, що цей факт – промовистий.

Spoke with @JamesCleverly. We see eye to eye on the main goal: Ukraine must win. We will work actively together to persuade others across the globe to support it, especially those who may still have doubts. The fact that our call was Foreign Secretary’s first speaks for itself.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022