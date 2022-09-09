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Факты / Україна / Политика

В списке – Шойгу и Патрушев: Зеленский ввел санкции против 606 чиновников РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский указом №637 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября о введении санкций против 606 российских чиновников.

Под ограничительные меры попали, в частности, премьер РФ Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на Алексея Данилова.

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указ №637

Полный список – в приложении к указу

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СНБО ввел санкции против 606 человек из руководящей верхушки РФ - Зеленский

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