В списке – Шойгу и Патрушев: Зеленский ввел санкции против 606 чиновников РФ

Сентябрь, 09 в 20:49

Президент Владимир Зеленский указом №637 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября о введении санкций против 606 российских чиновников.

Под ограничительные меры попали, в частности, премьер РФ Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на Алексея Данилова.

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Полный список – в приложении к указу