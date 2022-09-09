У списку – Шойгу та Патрушев: Зеленський запровадив санкції проти 606 чиновників РФ

Вересень, 09 в 20:49

Президент Володимир Зеленський указом №637 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня про запровадження санкцій проти 606 російських посадовців.

Під обмежувальні заходи потрапили, зокрема, прем’єр РФ Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, його заступник Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Олексія Данілова.

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Повний перелік – у додатку до указу