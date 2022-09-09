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Факти / Україна / Політика

У списку – Шойгу та Патрушев: Зеленський запровадив санкції проти 606 чиновників РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський указом №637 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня про запровадження санкцій проти 606 російських посадовців.

Під обмежувальні заходи потрапили, зокрема, прем’єр РФ Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, його заступник Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Олексія Данілова.

Зараз дивляться

указ №637

Повний перелік – у додатку до указу

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РНБО запровадила санкції проти 606 людей із керівної верхівки РФ - Зеленський

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