Сентябрь, 08 в 6:39

Совет национальной безопасности и обороны по результатам заседания 7 сентября ввел санкции против 606 россиян из руководства РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 7 сентября.

— Принято важное решение СНБО. Применены санкции к 606 физическим лицам, относящимся к правящей верхушке России. Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей, и ни один из них не уйдет от ответственности. Это только вопрос времени, – отметил он.

По словам Зеленского, под санкции попали 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета Федерации России и 424 депутата Госдумы РФ.

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Глава государства подчеркнул, что Украина уже сделала часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов, которые должны обеспечить привлечение подсанкционных россиян к ответственности.

Кроме того, СБУ также провела операцию по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины.

— Я неоднократно отмечал – контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут. Чиновники таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия, — добавил Зеленский.

Президент говорит, что у тех из них, у кого вдобавок обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, лишено гражданства Украины.

Фото: ОПУ