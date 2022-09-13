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Факты / Україна / Политика

Восстановление и укрепление обороны: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2023 год

Юля Захарченко, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год, в котором предусмотрены средства на восстановление инфраструктуры страны и укрепление обороноспособности.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, бюджет на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабмином.

— Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах, — убежден глава Минфина.

Фото: Сергей Марченко

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября пройдет регистрация проекта в парламенте и начнется бюджетный процесс. По его словам, речь идет о предоставлении предложений нардепов до 1 октября и голосовании в первом чтении до 20 октября.

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