Восстановление и укрепление обороны: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2023 год
Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год, в котором предусмотрены средства на восстановление инфраструктуры страны и укрепление обороноспособности.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, бюджет на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабмином.
— Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах, — убежден глава Минфина.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября пройдет регистрация проекта в парламенте и начнется бюджетный процесс. По его словам, речь идет о предоставлении предложений нардепов до 1 октября и голосовании в первом чтении до 20 октября.