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Факти / Україна / Політика

РФ повинна відповісти за “референдуми”: Україна скликає засідання Радбезу ООН

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ повинна відповісти за “референдуми”: Україна скликає засідання Радбезу ООН
Фото: Depositphotos

Україна вимагає скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Російська Федерація має понести покарання за проведення фейкових референдумів на території суверенної України.

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– Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних російських референдумів на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН, – зауважив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що фейкові голосування стартували 23 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Раніше президент США Джо Байден рішуче заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають результати фіктивних референдумів на тимчасово захоплених територіях України.

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