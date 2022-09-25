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Україна вимагає скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Російська Федерація має понести покарання за проведення фейкових референдумів на території суверенної України.

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– Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних російських референдумів на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН, – зауважив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

Нагадаємо, що фейкові голосування стартували 23 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Раніше президент США Джо Байден рішуче заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають результати фіктивних референдумів на тимчасово захоплених територіях України.