Україна вимагає скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через проведення псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Російська Федерація має понести покарання за проведення фейкових референдумів на території суверенної України.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022