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Факты / Україна / Политика

Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского

Валентина Летяк, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский уволен. Президент Владимир Зеленский 18 октября подписал указ №723.

– Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, – говорится в документе на сайте главы государства.

Вероятной причиной увольнения Врублевского могло стать его интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову от 21 августа, в котором дипломат сказал: Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям.

Из-за этих высказываний Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины и выразило ему протест.

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Источник: Офис президента
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