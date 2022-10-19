Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского

Октябрь, 19 в 8:22

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский уволен. Президент Владимир Зеленский 18 октября подписал указ №723.

– Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, – говорится в документе на сайте главы государства.

Вероятной причиной увольнения Врублевского могло стать его интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову от 21 августа, в котором дипломат сказал: Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям.

Из-за этих высказываний Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины и выразило ему протест.

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Врублевский извинился, однако Астана попросила Киев заменить посла.