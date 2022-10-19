Зеленський звільнив посла України в Казахстані Врублевського

Жовтень, 19 в 8:22

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Казахстані Петра Врублевського звільнено. Президент Володимир Зеленський 18 жовтня підписав відповідний указ №723.

– Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Казахстан, – йдеться в документі на сайті глави держави.

Ймовірною причиною звільнення Врублевського могло стати його інтерв’ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову від 21 серпня, в якому дипломат сказав: Намагаємося вбити їх якнайбільше. Що більше ми вб’ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям.

Через ці висловлювання Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України і висловило йому протест.

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Врублевський вибачився, проте Астана попросила Київ замінити посла.