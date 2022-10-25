Октябрь, 25 в 14:37

Экс-глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания.

Об этом он сообщил в комментарии, передает LB.ua.

— Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск. Объявляют в розыск тех, кто скрывается. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием, — говорится в заявлении.

По его словам, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально уведомил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

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А также официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

— Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством, — отметил экс-глава НБУ.

Дело по Укргазбанку Шевченко назвал “нафталиновым”, а объявление его в розыск — свидетельством заангажированности следствия. Он заявил, что уверен в своей правоте.

24 октября НАБУ объявило трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн грн, в розыск. Среди них – бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.