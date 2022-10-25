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Факти / Україна / Політика

Ексглава НБУ запевняє, що не переховується, і повідомив слідству про місцеперебування

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
глава НБУ Кирило Шевченко
Фото: УНІАН

Ексглава Національного банку України Кирило Шевченко не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування.

Про це він сам повідомив у коментарі, передає LB.ua.

— Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити для співробітництва зі слідством, – йдеться у заяві.

За його словами, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцеперебування.

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А також офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

— Тож я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством, – зазначив ексглава НБУ.

Справу щодо Укргазбанку Шевченко назвав “нафталіновою”, а оголошення його у розшук — свідченням заангажованості слідства. Він заявив, що впевнений у своїй правоті.

24 жовтня НАБУ оголосило трьох посадових осіб Укргазбанку, причетних до розкрадання понад 200 млн грн, у розшук. Серед них – колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Джерело: LB.ua
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