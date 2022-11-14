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Факти / Україна / Політика

Зеленський приїхав у Херсон – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Зеленський приїхав у Херсон – ЗМІ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув у щойно звільнений від російських окупантів Херсон.

Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на очевидців.

– Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, – заявив глава держави, звертаючись до військових.

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у боротьбі проти Росії.

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Офіційного підтвердження про прибуття президента до міста наразі немає.

Новина оновлюється…

Джерело: The Guardian
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