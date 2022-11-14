Листопад, 14 в 11:03

Президент України Володимир Зеленський прибув у щойно звільнений від російських окупантів Херсон.

Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на очевидців.

– Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, – заявив глава держави, звертаючись до військових.

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у боротьбі проти Росії.

Зараз дивляться

Офіційного підтвердження про прибуття президента до міста наразі немає.

Новина оновлюється…