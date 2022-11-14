Зеленський приїхав у Херсон – ЗМІ
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Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський прибув у щойно звільнений від російських окупантів Херсон.
Про це повідомляють західні ЗМІ із посиланням на очевидців.
– Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни, – заявив глава держави, звертаючись до військових.
Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у боротьбі проти Росії.
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Офіційного підтвердження про прибуття президента до міста наразі немає.
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