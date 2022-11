Міністерство закордонних справ України звернулося із закликом до країн Африки, щоб вони вимагали від Росії припинити відправляти африканців на війну в Україні.

Про це у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, раніше стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, засуджений в Росії до понад 9 років позбавлення волі. 23-річний студент навчався на факультеті ядерної інженерії в московському університеті.

У квітні 2020 року замбійця засудили до 9,5 років позбавлення волі у Росії.

9 листопада 2022 року стало відомо про смерть громадянина Замбії, хоча загинув він ще 22 вересня, повідомили в МЗС Замбії.

В українському МЗС наголосили, що Путін відправляє на війну навіть ув‘язнених африканських громадян.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1

