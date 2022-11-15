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МЗС закликає країни Африки тиснути на Путіна, щоб РФ не відправляла африканців воювати

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
МЗС закликає країни Африки тиснути на Путіна, щоб РФ не відправляла африканців воювати
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство закордонних справ України звернулося із закликом до країн Африки, щоб вони вимагали від Росії припинити відправляти африканців на війну в Україні.

Про це у Twitter написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, раніше стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, засуджений в Росії до понад 9 років позбавлення волі. 23-річний студент навчався на факультеті ядерної інженерії в московському університеті.

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У квітні 2020 року замбійця засудили до 9,5 років позбавлення волі у Росії.

9 листопада 2022 року стало відомо про смерть громадянина Замбії, хоча загинув він ще 22 вересня, повідомили в МЗС Замбії.

В українському МЗС наголосили, що Путін відправляє на війну навіть ув‘язнених африканських громадян.

– Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що Замбія вимагає від Росії пояснень через загибель на війні в Україні одного з її громадян.

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