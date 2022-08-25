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Факты / Украина / Политика

Это новая эскалация в будущем: Подоляк объяснил нецелесообразность переговоров с РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Сегодня переговоры с Россией невыгодны как для Украины, так и для Европы, поскольку временное перемирие будет означать новую эскалацию со стороны страны-агрессора в будущем.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

– Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, РФ сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать лишь следующий этап войны через определенное время, – объяснил он.

По его словам, при таком сценарии многие украинцы не рискнут возвращаться домой, а в страну, которая превратится в серую зону, не придут инвестиции.

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– Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы как-то поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии, а это невыгодно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, – добавил Подоляк.

Эти переговоры, по его мнению, спровоцируют РФ на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Поэтому он считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, “когда Россия поймет, что она больше не сможет вести войну”.

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Источник: Офис президента
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