Росія шукає короткострокового перемир’я, щоб відновити сили – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що просто закінчення війни не гарантуватиме миру.
Про це він заявив у своєму виступі перед учасниками Halifax International Security Forum.
За словами Зеленського, Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, бо їй потрібен перепочинок для відновлення сил.
– Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію, – зауважив президент.
Володимир Зеленський наголосив, що не може бути миру, якщо Україна для цього має поступитися своєю землею або суверенітетом.
– Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії, – наголосив глава держави.
Президент зауважив, що Україна має формулу миру – там 10 пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека,
- продовольча безпека,
- енергетична безпека,
- звільнення всіх полонених і депортованих,
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку,
- виведення російських військ і припинення бойових дій,
- трибунал для винних в агресії та компенсація збитків,
- протидія екоциду,
- гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації,
- фіксація закінчення війни.
Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи та світу.
– Це єдиний шлях до справжнього миру, – рішуче заявив президент.