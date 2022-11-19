Листопад, 19 в 11:43

Президент України Володимир Зеленський вважає, що просто закінчення війни не гарантуватиме миру.

Про це він заявив у своєму виступі перед учасниками Halifax International Security Forum.

За словами Зеленського, Росія зараз шукає короткострокового перемир’я, бо їй потрібен перепочинок для відновлення сил.

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– Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію, – зауважив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що не може бути миру, якщо Україна для цього має поступитися своєю землею або суверенітетом.

– Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії, – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що Україна має формулу миру – там 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека,

продовольча безпека,

енергетична безпека,

звільнення всіх полонених і депортованих,

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності та світового порядку,

виведення російських військ і припинення бойових дій,

трибунал для винних в агресії та компенсація збитків,

протидія екоциду,

гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації,

фіксація закінчення війни.

Це виклики, які необхідно подолати заради безпеки України, Європи та світу.