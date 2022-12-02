Декабрь, 02 в 0:44

Президент Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать вопрос о лишении мандатов всех народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь).

Об этом идет речь в ответе главы государства на соответствующую петицию. Ее в середине ноября зарегистрировал нардеп Алексей Гончаренко.

Петиция набрала более 30 тыс. голосов (при 25 тыс. минимально необходимых).

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Автор петиции отмечал, что представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины активно пропагандировали “русский мир”, посещали Москву, где проводили встречи с представителями российских властей. А после наступления РФ 24 февраля часть представителей ОПЗЖ вообще сбежала за границу.

– После наступления РФ представители ОПЗЖ либо сбежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив, среди них – главные коллаборанты и предатели. Среди самых заметных фигур – кум Путина Виктор Медведчук, его друг Тарас Козак и Илья Кива, – уточнил Гончаренко.

В ответ на петицию Владимир Зеленский напомнил, что 19 марта этого года было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о приостановлении деятельности отдельных партий, в том числе и ОПЗЖ.

А 3 мая Верховная Рада приняла закон, согласно которому была запрещена деятельность сотрудничающих с РФ политических партий. 15 сентября Верховный суд оставил апелляцию партии ОПЗЖ без удовлетворения, тем самым окончательно запретив ее деятельность в Украине.

Президент подчеркнул, что основания для досрочного прекращения полномочий нардепа четко прописаны в Конституции Украины. Речь идет о таких основаниях, как: сложение полномочий по личному заявлению; обвинительный приговор против депутата; признание нардепа недееспособным; прекращение его гражданства или его выезд на жительство за границу; смерть и т.д.

Как отметил Зеленский, вопрос о лишении мандата нардепов от ОПЗЖ может решить Верховная Рада.

– Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения, — добавил Зеленский.

Как известно, в мае в Верховной Раде Украины была официально ликвидирована фракция ОПЗЖ.