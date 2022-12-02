Грудень, 02 в 0:44

Президент Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати питання про позбавлення мандатів усіх народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа – За життя).

Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію. Її в середині листопада зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко.

Петиція набрала понад 30 тис. голосів (при 25 тис. мінімально необхідних).

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Автор петиції зазначав, що представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабної війни РФ проти України активно пропагували “русскій мір”, відвідували Москву, де проводили зустрічі з представниками російської влади. А після наступу РФ 24 лютого частина представників ОПЗЖ загалом утекла за кордон.

– Після наступу РФ представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки серед них – головні колаборанти та зрадники. Серед найпомітніших фігур – кум Путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак та Ілля Кива, – уточнив Гончаренко.

У відповідь на петицію Володимир Зеленський нагадав, що 19 березня цього року було введено в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про призупинення діяльності окремих партій, зокрема й ОПЗЖ.

А 3 травня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким було заборонено діяльність політичних партій, котрі співпрацюють з РФ. 15 вересня Верховний суд залишив апеляцію партії ОПЗЖ без задоволення, тим самим остаточно заборонивши її діяльність в Україні.

Президент наголосив, що підстави для дострокового припинення повноважень нардепа чітко прописані в Конституції України. Йдеться про такі підстави, як: складення повноважень за особистою заявою; обвинувальний вирок проти депутата; визнання нардепа недієздатним; припинення його громадянства або його виїзд на постійне проживання за кордон; смерть тощо.

Як зазначив Зеленський, питання про позбавлення мандату нардепів від ОПЗЖ може вирішити Верховна Рада.

– Враховуючи зазначене, я звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення, – додав Зеленський.

Як відомо, в травні в Верховній Раді України офіційно ліквідували фракцію ОПЗЖ.