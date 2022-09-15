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Факты / Україна / Политика

В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ
Фото: УНИАН

Верховный суд окончательно запретил деятельность политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь на территории Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

— Решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается, — отметили в СБУ.

По их данным, партия демонстративно поддерживала и популяризировала агрессивную антиукраинскую политику России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

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— ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства, — добавили в службе.

Также следователи расследуют 70 уголовных производств в отношении функционеров запрещенной партии. Уже 30 человек получили подозрения, в том числе депутаты местных советов.

В СБУ напомнили, что решение о запрещении функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

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Напомним, что в июне 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии ОПЗЖ. 

Источник: СБУ
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