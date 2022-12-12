Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Словакия одобрила пакет помощи Украине более чем на €10 млн

Марта Бондаренко, редактор ленты
Словакия одобрила пакет помощи Украине более чем на €10 млн
Фото: Генштаб ВСУ

Словакия предоставит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму более €10 млн.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Новый пакет помощи включает бензиновые генераторы, зимнюю одежду, электростанции и трансформаторы. Также в Украину отправят материалы для отопления и продукты питания.

Сейчас смотрят

В пакет входит и помощь военного значения: комплекты систем разминирования, баллистические жилеты и прочее. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь по результатам визита в Украину 8 декабря в составе делегации министров Словацкой Республики вместе с министром иностранных и европейских дел Растиславом Качером и министром экономики Карелом Гирманом.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство отправит для ВСУ боеприпасы, в том числе крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и разное снаряжение.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка