Декабрь, 12 в 10:28

Словакия предоставит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму более €10 млн.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Новый пакет помощи включает бензиновые генераторы, зимнюю одежду, электростанции и трансформаторы. Также в Украину отправят материалы для отопления и продукты питания.

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В пакет входит и помощь военного значения: комплекты систем разминирования, баллистические жилеты и прочее. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь по результатам визита в Украину 8 декабря в составе делегации министров Словацкой Республики вместе с министром иностранных и европейских дел Растиславом Качером и министром экономики Карелом Гирманом.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство отправит для ВСУ боеприпасы, в том числе крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и разное снаряжение.