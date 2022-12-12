Словакия одобрила пакет помощи Украине более чем на €10 млн
Словакия предоставит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи на сумму более €10 млн.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Новый пакет помощи включает бензиновые генераторы, зимнюю одежду, электростанции и трансформаторы. Также в Украину отправят материалы для отопления и продукты питания.
В пакет входит и помощь военного значения: комплекты систем разминирования, баллистические жилеты и прочее. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь по результатам визита в Украину 8 декабря в составе делегации министров Словацкой Республики вместе с министром иностранных и европейских дел Растиславом Качером и министром экономики Карелом Гирманом.
Ранее сообщалось, что словацкое правительство отправит для ВСУ боеприпасы, в том числе крупнокалиберные, а также теплые вещи для военных и разное снаряжение.