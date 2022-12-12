Грудень, 12 в 10:28

Словаччина надасть Україні новий пакет військової та гуманітарної допомоги на суму понад 10 млн євро.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До нового пакету допомоги входять бензинові генератори, зимовий одяг, електростанції та трансформатори. Також в Україну надішлють матеріали для опалення та продукти харчування.

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В пакет входить і допомога військового значення, зокрема: комплекти систем розмінування, балістичні жилети та інше. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь за результатами візиту в Україну 8 грудня у складі делегації міністрів Словацької Республіки разом із міністром закордонних та європейських справ Растіславом Качером та міністром економіки Карелом Гірманом.