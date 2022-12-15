Нам нужны современные танки, ПРО и ПВО: Зеленский выступил на заседании Евросовета

Декабрь, 15 в 15:01

Украина нуждается в большем количестве современного вооружения. Это касается и ПВО, и ПРО, и современных танков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая 15 декабря по видеосвязи на заседании Евросовета.

– Оборонная поддержка должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Это важно для защиты украинской свободы и самой идеи Европы в глобальном противостоянии с РФ. Но мы также нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. И я прошу каждую из 27 стран ЕС решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объема поставок ПВО и ПРО. Это касается и современных танков, – обратился глава государства к европейским лидерам.

По его словам, пока нет никакой рациональной причины, почему бы Украине не получить их уже сейчас, и первая страна, которая предоставит современные танки, откроет возможность аналогичных поставок всему миру и запомнится как один из важнейших защитников свободы.

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– Это касается и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, которые могли бы ускорить окончание российской агрессии. Все это – прямое спасение миллионов жизней, — подытожил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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